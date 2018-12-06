遏止假消息祭處罰 內政部修正「社維法」

2018-12-06 18:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕假訊息氾濫嚴重影響國安、社會治安，內政部於今日部務會報通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，針對散布不實之事使公眾產生畏懼，訂定相關罰則，以杜絕假訊息。

內政部表示，為杜絕假訊息氾濫，參考目前在立法院審議的「數位通訊傳播法草案」，修正「社會秩序維護法」等相關條文。

內政部指出，相關重點包含刪除現行「社維法」第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

內政部提及，因該要件過於抽象不明確，造成認事用法困難，故參據行政院假訊息定義及法院裁判見解通說，增訂「社維法」第63條之1，同時刪除本條款規定。

內政部強調，增訂「社維法」第63條之1，針對經舉報意圖影響公共秩序，散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌者，始予以處罰。

另修正，「社維法」第19條第1項第4款規定，增訂「但本法令有特別規定者，不在此限。」以避免分則處罰條款抵觸總則規定。

內政部強調，假訊息的氾濫對社會互信、政府公權力的執行，甚至對民主機制造成傷害與衝擊，已成為歐美等民主國家嚴陣以待的問題。

內政部指出，將持續與NCC、法務部或國安單位協調及整合意見，並參考民主國家經驗，確保衡平言論自由及安全，給予社會大眾乾淨的媒體環境，修正草案將報行政院審查後，儘速送立法院審議。

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