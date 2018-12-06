先挺韓後神切割 館長跳腳：被說中資害我收入短少....

館長在臉書發飆，指控網友抹紅他，害他少賺錢。（圖擷取自飆悍臉書）

2018-12-06 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢選前力挺參選高雄市長的韓國瑜，除與韓直播還在臉書與他密切互動，但近期內切割韓國瑜引發眾多網友不滿，館長今（6）日在臉書指出，現在「有很多人說我中資」、「光這樣我收入短收多少？」。

「館長」陳之漢在個人臉書粉絲專頁「飆捍」中提到，自己與韓國瑜之間並不存在互惠關係，「是他找我的還害我被說成中國共產黨跟中資企業」，導致大量網友揚言不買「館長」出品的服飾與相關商品，連與陳之漢有關的健身房也都不去。

陳之漢怒嗆所有反對他的網友是「你他媽的討債專家」，並指出在選舉前都未見反對聲浪，直到選後「糙你媽的你們這些事後諸葛亮幹」，陳提到，韓國瑜現在還發出市長就職典禮的邀請函，自己受到批評也還是有捐出50萬元給高雄弱勢，砲轟網友「你懂個屁阿」。

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「館長」陳之漢在個人臉書粉絲專頁「飆捍」

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