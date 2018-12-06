修民法？訂同婚專法？ 柯建銘：大家心裡已經有答案

2018-12-06 17:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德今天邀集20多位民進黨立委與行政部門代表，討論反同公投案後續修法。據轉述，會中有支持修民法的立委在會議接近尾聲時發言，她說，民眾對婚姻平權的反彈，是因為民進黨對這個議題「解釋得不夠清楚」，所以產生誤解；不過，在會中甚少發言的總召柯建銘接續說，不是解釋不清楚，而是大家對這個議題「心裡已經有答案」，說完後，柯建銘即因要趕回立法院，轉身離席。

反同公投通過後，行政院須依公投結果訂定專法。為凝聚黨內共識，賴揆今天邀集黨內立委討論同婚專法制定細則。據悉，原希望能在會中凝聚黨內共識、以利後續修法進行，賴清德在會中一度建議以假投票方式調查黨內立委對修法版本的意見，做為後續修法方向基準，不過，呂孫綾認為，假投票結果很容易「一翻兩瞪眼」，建議應先詢問各別委員意見，再決定後續修法版本。因未有共識，今日會議仍未能決定修法版本，未來將留待行政單位提出後再行討論。

與會人士透露，管碧玲在會中說，無論是提出挺同團體支持的同性婚姻法或反同團體要求的同性伴侶法，都有可能讓兩邊不滿，選擇同性婚姻法與民進黨價值比較接近，選擇同性伴侶法則能獲得反同團體支持。管碧玲說，其實選擇哪邊都可能會有傷，端看民進黨要選擇哪邊。

據悉，蕭美琴也在會中說，推動婚姻平權她個人首當其衝，花蓮地區民風保守，反同團體在菜市場架設大螢幕，讓外界對同性戀有更深刻的誤解；蕭美琴說，當然民進黨還有第三個選項，是等到明年5月大法官釋憲時限過了後再看後續發展，但屆時可能會面臨更多問題，包含領養或登記的配套。

據轉述，行政院長賴清德在會中一度詢問，是否要以黨內假投票的方式，決定後續修法版本，但因黨內立委意見仍分歧，經一下午激辯後仍未有共識，總召柯建銘也認為，就算今天會中有結論，「沒來的人還是會有意見」，做出結論也沒意義。因此後續修法方向仍有待討論。

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