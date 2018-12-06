內政部將修法 散布不實災害消息最高可處無期徒刑

2018-12-06 18:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有鑑於過往重大災害發生時，許多不實資訊影響救災，內政部於今日部務會報通過「災害防救法第41條條文修正草案」，針對通報災害不實資訊，最高可處無期徒刑。

內政部表示，修正條文明定針對通報災害的不實資訊，或以任何方式散布，足生損害於公眾或他人，或有危害安全之虞，甚至因而致人員傷亡情形，最高可處無期徒刑或5年以上有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。

內政部指出，考量不實資訊的流竄，已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，現今資訊流通速度快，不實資訊所產生影響，亦隨傳播速度等比層升。

內政部提及，追本溯源，為阻絕不實資訊大量進入傳播市場，進而造成無可回復的損害，對於明知資訊不實仍執意通報或散布者，有立法處罰必要，以避免致生公共安全的危害。

內政部也提及，本次修法增訂，明知為有關災害的不實資訊而為通報者，可處30萬以上、50萬元以下罰金；「災害防救法」修正草案，將報行政院審查後，送請立法院審議。

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