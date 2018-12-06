鄭文燦表態支持蔡英文連任 但府院黨調整要有大魄力

2018-12-06 16:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天參加大園活動，對於記者問及民進黨敗選，黨內檢討明年總統大選態度時表示，「我們上半局打得不好，那麼下半局就應該調整隊形，能夠打得更好，這並沒有要換隊長，隊長一樣是蔡總統」，不過府院黨該調整、該改革，應該要有大魄力並傾聽民意、進行政策調整。

記者問及名嘴說，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊相繼表態職辭，就是要和小英切割一事，鄭文燦才提到「這個是編故事」，團隊並未換隊長，隊長一樣是蔡總統，言下之意就是支持蔡英文連任。

至於改革之後新的人事；鄭文燦說，不管哪個人都不能置身事外，畢竟執政成敗不能由蔡總統一個人承擔，所有執政團隊都應該負起相當責任，所以這次選舉的挫敗，能夠讓執政黨低頭反省、傾聽民意，瞭解那些地方、那些政策需要調整；對於未來立法院是否白綠合作，鄭文燦也認為，爭取最多選票及最多支持，這仍然是方向，民進黨會朝著勝選方向來規劃，至於什麼方案，應該等人選產生之後，由輔選團隊具體推動。

對於外傳市府小內閣，有議員、府外人士加入，對此鄭文燦口風仍緊，僅表示會進來調整，但會等預算審查告個段落後進行徵詢；未來小內閣是用人唯才，能夠超越藍綠，讓務實幹才脫穎而出，只要能夠團隊加分都非常歡迎。

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