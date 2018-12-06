選縣議員送水果禮盒涉行賄 國民黨頭城鎮黨部主委起訴

國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委賴良洲，以無黨籍身分參選縣議員並順利當選，卻涉嫌送水果禮盒賄選，被檢方依違反選罷法起訴。 （翻攝自賴良洲臉書）

2018-12-06 16:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委賴良洲以無黨籍身分參選頭城縣議員並順利當選，但選舉期間卻涉嫌送水果禮盒賄選，宜蘭地檢署今天偵結，將賴良洲依違反選罷法起訴。

宜蘭檢警調接獲情資，指賴良洲在9月份拜票時，贈送蘋果、梨子等價值約240的水果禮盒，給選區吳姓選民等3人，很多人都收到水果禮盒並有具體名單，檢方立即分案指派檢察官洪景明偵辦。

檢方10月8日指揮宜蘭調查站、警方赴賴住處搜索，扣得行動電話、水果禮盒包裝盒、競選文宣等證物；賴庭訊時坦承送水果禮盒給樁腳，因無勾串人證及湮滅證據之虞，最後以7萬元交保。

檢方認為，賴良洲送水果禮盒行為，是要動搖吳姓選民等人投票意志，已犯選罷法行賄罪嫌，至於收下水果禮盒的吳姓選民等人，則犯妨害投票罪，檢方昨將賴良洲及3名收賄人員起訴，賴也成為選後首波因選舉涉賄被起訴的當選人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/