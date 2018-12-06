因「中國台灣」爆氣遭謾罵 交大教授拿台灣護照打臉五毛

臉書遭中國網友擁入嗆聲，交大教授劉俊秀反擊「台灣護照比中國護照好用多了」。（歐新社）

2018-12-06 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕交通大學土木系教授劉俊秀近日赴波蘭參加聯合國氣候變遷大會時，因有台灣學生自稱來自「中國台灣」，令他相當不滿，不但當場爆氣，事後還在臉書發文抒發心情，卻遭大批中國網友留言嗆聲。劉俊秀不甘示弱，再度發文反嗆，稱持台灣護照只要蓋章即可入境，中國人不但得另辦簽證，還要被問東問西。

劉俊秀昨在臉書PO文，描述在參與中國場時，對中國欲推廣竹子種植到東南亞、非洲、南美洲等地區，及大興安嶺為例的森林復育問題提出質疑。

但過程中有一位年輕人發言，不但稱自己來自「中國台灣」，還大讚大興安嶺林場「整理的非常好」，讓劉俊秀當場發火，質問「你用中國台灣的身份來發言，你大概就是到中國念書的學生吧」，認為「台灣的小孩到中國念書，居然在台灣人自己表明自己的立場的時候。還要趕快向中國表忠，真是難過！」

上述言論使得他的臉書遭中國網友湧入洗板，劉俊秀今日再度發文，強調此次赴波蘭開會，台灣護照只要蓋一個章即可入境，中國護照不但要辦簽證，還得被東問西問並按指紋後才能入境，「中國不用吹牛，台灣護照比中國護照好用多了。」

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