賴揆綠委便當會達共識 明年3月前政院提同婚專法

2018-12-06 16:09

〔記者李欣芳／台北報導〕因應反同公投案過關，行政院長賴清德今天中午與民進黨立委舉行便當會達成共識，將由明年3月前由行政院提出同婚專法草案，依大法官釋憲的精神來訂專法，至於專法如何訂定，政院將再逐一徵詢每一位民進黨立委的意見，並與反同、挺同團體溝通。

據透露，有民進黨立委在會中表明，因反同公投案的過關，使行政院必須訂定專法而非修民法，這對同志權益的傷害不小。不過，基於要尊重反同公投案過關，會中認為政府仍必須提出同婚專法。

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述說，今天便當會談同婚議題，將尊重公投結果，因為依公投的規定，要由行政院訂同婚專法，由於今天有20多位民進黨立委出席，並不是全部民進黨立委都出席，政院將再一一爭詢每位民進黨立委對訂同婚專法的意見。

Kolas說，徵詢的內容包括法案的名稱、法案的內容例如繼承權、領養權等，行政院也會與反同、挺同團體溝通，在期限內提出行政院的專法版本送立院審議。

被詢及行政院要在期限內提出同婚專法草案所指的期限是何時，Kolas說，是指明年3月前。

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