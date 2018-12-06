盧秀燕小內閣是分豬肉？ 網友嘆：台中派系政治又回來了

準台中市長盧秀燕公布3名副手人選，由前立委楊瓊瓔、前警局長陳子敬及資深外交官令狐榮達出任，祕書長由前都發局長黃崇典出任。（記者廖耀東攝）

2018-12-06 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長當選人盧秀燕今（6日）公布3位副市長人選，分別為前立委楊瓊瓔、前警局長陳子敬與資深外交官令狐榮達，祕書長則由前都發局長黃崇典出任。名單一出遭中市議會民進黨團總召李天生批評，盧的小內閣根本是派系妥協、政黨酬庸，網友也認為，這和分豬肉沒兩樣，更有網友整理出小內閣人選各自對應的派系圖表，感嘆熟悉的台中派系政治又回來了。

盧秀燕表示，她肯定楊瓊瓔最接地氣，屆任5屆立委的楊瓊瓔擁有高人氣，符合女性首長條件也與原縣區有淵源；而陳子敬在警界服務終生，治安與公安就是他的專業，讓市民安居樂業；至於令狐榮達則是最國際化、最能協助台中國際接軌。另外黃崇典橫跨4任市長均在府服務，盧認為他難得的是跨域寬廣。

對此，李天生批評，盧選前高喊說市長換人才能救台中的空污，但副市長人選一公布，卻沒有一人有環保背景。另外，她不斷強調全力拚經濟，卻也不見副市長有財經專業，這種人事布局，讓市民看不出盧市長要將台中帶往何處。

盧秀燕公布的小內閣名單也引起網友討論，有網友整理出小內閣人選各自對應的派系，與台中紅、黑派勢力的圖表：楊瓊瓔代表的是台中傳統紅派、黃崇典是前台中市長胡志強的人馬，日前公布的新聞局長吳皇昇，則曾擔任前立委顏清標之女、議員顏莉敏的助理，而顏清標是台中黑派更是眾所皆知。

而陳子敬日前一度打算參選台南市長，後來被國民黨主席吳敦義給勸退，陳出現在小內閣名單也不免被認為是吳所安插的人馬。紅派議員張清照日前也宣布與黑派議員顏莉敏搭配參選台中市正、副議長，盧秀燕當時也說「這是最完美的組合」。

盧秀燕小內閣名單曝光後讓PTT網友議論紛紛，留言嘲諷「派系利益沒分好是會槍戰的，當然要分好阿」、「派系分完空氣也變好了呢」、「原來這就是台中人殷殷盼望的改革未來，台中真的好棒棒」、「來分豬肉囉」、「連裝個樣子掩飾都不掩飾了 直接分豬肉給大家看」、「人民出不去 派系進得來 台中發大財」、「熟悉的台中派系政治又回來了，真令人難過」。

更有許多網友認為，「這就是台中人的選擇，台中人必須自己承擔後果」、「台中自己選的要怪誰呢」。

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