尊重韓國瑜 楊秋興：任何職位都可以

楊秋興日前到澳門散心，並在臉書表示，「吹吹海風遠離台灣的政治紛擾多棒」。（圖擷取自楊秋興臉書）

2018-12-06 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕新科高雄市長韓國瑜當選後，原本將前高雄縣長楊秋興內定出任高市府小內閣副市長的人選之一，不過後來卻又將楊秋興排除在外。對此楊秋興昨（5日）晚返回高雄於機場受訪時，表示希望自己能幫助韓國瑜，「只要能幫助韓國瑜，任何職位都可以。」

根據本報3日獨家消息，韓國瑜徵詢地方意見後，確定將楊秋興排除副市長名單之外。同時另有傳聞指出，有位國民黨大老開了小內閣全部職缺的名單給韓國瑜，引起韓幕僚不爽，傳聞中更暗指這大老姓楊，但無從證實。對此，楊秋興4日於澳門時，也在臉書發文表示「吹海風遠離台灣的政治紛擾多棒」，引發外界關注。

綜合媒體報導，楊秋興昨日晚間9點30分返抵高雄小港機場時，大批媒體也在機場大廳等候，被問及高雄市副市長的人選問題時，楊秋興回應，對於韓國瑜的副市長人選「完全尊重韓市長，他一定有他的考量」。楊秋興也表示，自己已對外說過會幫忙韓市長，也希望大家要多給韓一點時間，相信韓市長的智慧，同時也喊話表示，只要能幫助韓國瑜，自己擔任「任何職位都可以」。

至於有媒體詢問，楊秋興是不是那位謠傳中開了職缺名單給韓國瑜的「國民黨大老」，楊秋興表示是大家「誤解了」，他坦承當初韓國瑜在選後有請他幫忙找一些首長人選，他也有推薦一些人選給韓國瑜，但沒有「硬塞」給韓國瑜，表示自己只是建議而已，用不用人是市長的決策。

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