國民黨餓很久了！ 學者點出韓國瑜小內閣困境

2018-12-06 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜日前宣布由涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，起初遭各界批判時，竟還護航說「很難找到聖人」，林國權眼看風波鬧大，事後宣布放棄接任。對此，師大政研所教授范世平認為，韓在人事安排上得擺平地方派系，且「國民黨餓很久了」，他的「小內閣恐怕很難產生」。

韓國瑜3日宣布涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，起初還護航「無法找到百分百聖人」，且當事人已受到制裁，希望能給予機會。但此項人事命令卻讓選前相當支持韓的館長相當不滿，連慶祝他當選而南下高雄發雞排的朱學恒都無法接受，感嘆「還沒上任蜜月期就過了」。

對此，范世平在三立《鄭知道了》提出對於韓國瑜人事任用的看法。他表示，從林國權事件中可以看出，韓國瑜在人事問題上會遭遇很大麻煩，因為韓國瑜不是當地人，到高雄時間也不長，在就職前的短短時間內，很難熟悉這些在地人、地方派系，更無從辨別這些人的背景與好壞。

范世平直言，高雄小內閣人事「光是在地派系就不夠分了」，大家都想來分一杯羹，因此塞名單、推薦的情況，肯定也會不斷發生。他也酸，「國民黨餓很久了，終於看到一塊肥肉在那邊，怎麼會不搶呢？」而韓國瑜沒有自己的班底，又與高雄沒有淵源，「這邊得罪，那邊得罪，小內閣恐怕很難產生」。

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