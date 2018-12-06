不服落選爆黑幕 ！李婉鈺：未來要「入黨」再選

無黨籍新北市議員李婉鈺在九合一大選中競選連任失利，昨（5）日她上直播節目分析自己落選的原因，並表示想要「入黨」再次投入選舉。（資料照）

2018-12-06 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍新北市議員李婉鈺在九合一大選中競選連任失利，昨（5）日她上直播節目分析自己落選的原因，並表示想要「入黨」再次投入選舉，她也透露，「無論議員、立委，都是考慮範圍」。

李婉鈺昨晚接受直播節目「晚八找樂子-賈斯定」訪談，她分析自己這次落選的主因是「負面新聞太多」，感嘆民眾都只看到她的負面新聞，不看她好的政績。李婉鈺也爆料，這次選舉中「板橋9個當選人中有4人賄選」，強調自己不做這種事，甚至把議員配合款每年1200萬的一半捐給學校，讓學校能更換設備或出國比賽，結果選舉失利，令她覺得是「真心換絕情」。

李婉鈺也表示，對於自己這次選舉對手議員候選人選舉時使用的競選文宣相當不滿，李婉鈺認為對手的文宣說自己靠緋聞男友進入政壇，又不斷喝酒鬧事等負面不實文宣增加她的負面形象，舉動相當惡劣，也讓她非常不服氣。

對於未來是否再戰政壇？李婉鈺指出「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，不排除4年後再次投入議員選舉，不過可能也會參選2年後的立委選舉。李婉鈺也指出，沒有政黨支持的選戰的確打得比較辛苦，未來考慮重新入黨參選，不排除會加入小黨，發揮自己的政治才能。

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