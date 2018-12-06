基市議會正副議長改選 兩組人馬協調

2018-12-06 16:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第19屆議員選舉，國民黨在31位議員席次中拿下16席，議員席次過半，國民黨對正副議長寶座，認為是穩操勝券，國民黨黨內登記截止，有議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉兩組人馬，原預定今天進行協調。上午議會開臨時會時，宋瑋莉表示，已協調了，但被問到結果如何？她面帶微笑地說要問蔡旺璉。蔡旺璉受訪時則說，「會協調」。兩位當事人還沒亮出底牌。

基隆市議會下屆議員選舉，31席市議員有15個新人，國民黨有16人，民進黨6人，親民黨2人，民國黨1人，時代力量1人，無黨籍5人。女生占9人，男生22人。今天議會開臨時會，議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉都出現議場。

國民黨市黨部表示，已完成議長登記的有現任議長宋瑋莉，還有想「扶正」的副議長蔡旺璉，黨部排定今天協調，但結果如何，黨部目前還未說明。

根據中央黨部機制，登記確認後，開協調會，協調不成再辦二次協調，如果最後還是協調不成，才辦假投票，邀16席議員假投票定輸贏。

國民黨籍議員表示，不知黨內議長協調結果，但看好宋瑋莉連任，蔡旺璉擔任副議長，比較單純，但目前兩人都沒有把話說死，留有協調空間。

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