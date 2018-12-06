質疑審預算秋後算帳 桃市藍綠議員吵翻天

國民黨議員詹江村（左二）、民進黨議員張火爐（右二）兩人在休息期間仍然唇槍舌戰。（記者謝武雄攝）

2018-12-06 16:27

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天繼續審查政風處、新聞處及區公所預算，由於藍營議員持續杯葛，使得預算審查冗長無效率；民進黨議員張火爐忍不住發言，要求藍營議員不要秋後算帳，卻與主席詹江村發生衝突，期間還休會10分鐘協商，開會後詹江村主動道歉，而張火爐也同意收回「秋後算帳」的說法。

議會上午審查政風處、新聞處、各區公所預算，多位藍營議員還是在抱怨，有些單位濫用行政資源輔選特定候選人，而道路完工通車典禮購買大量白米送給民眾，甚至要求政風單位徹查是否有期約賄選、貪污情事，而新聞處宣傳預算更是質詢重點，也讓整個議事冗長，毫無行政效率。

張火爐說，從上週五審查預算至今，國民黨議員一直在特定議題打轉，不是行政不公，就是圖利特定人選，也呼籲議員們回歸正題，好好把預算審完，不要再秋後算帳；對於張火爐的發言，詹江村說，可以接受回歸正題審預算說法，但對秋後算帳的說法，他個人並不認同。

對於詹江村作法；張火爐認為，主席不應該在主席台表達個人意見，這已經喪失主席應保持中立的立場，但詹江村認為，他只是表達個人想法，並無不當，雙方唇槍舌戰，最後還是議員黃敬平提議休會10分鐘；休會時，雖然現場議員都充當和事佬，但詹江村、張火爐的火氣還是很大，兩人不斷的隔空交戰。

復會審查預算後，詹江村主動針對「不認同」的說法向張火爐道歉，張火爐也發言同意收回「秋後算帳」的說法，才讓事件落幕。

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