子弟兵失言惹怒韓粉 朱立倫斥葉元之「中文不好好念」

2018-12-06 16:23

〔記者何玉華／新北報導〕被視為新北市長朱立倫子弟兵、國民黨新北市議員當選人葉元之，日前在政論節目提到高雄市長當選人韓國瑜的競選團隊是「烏合之眾」，臉書遭韓粉洗版，引發外界拉抬自己、朱立倫聲勢的猜疑，朱立倫今天出席活動後受訪對此表示，葉元之失言用錯成語，回家中文要好好再念一念。

葉元之先後在新北市政府經發局、民政局、新聞局服務，朱立倫競選連任時擔任朱立倫的發言人，其後，也擔任新北市政府的副發言人；今年參選新北市第4選區市議員，以朱立倫子弟兵之姿，獲得第2高票當選。

葉元之日前上政論節目提到，韓國瑜公布內閣名單操之過急，並說韓的競選團隊是「烏合之眾」，主持人、來賓都提醒他用詞不妥，葉元之急忙改口澄清，但韓粉夜襲臉書留言，讓他在臉書貼文致歉，表達自己用錯成語，澄清要講的是「各路好漢」。

朱立倫今（6）日出席「照顧不離職 顧家好企業」活動後受訪表示，葉元之失言，已經有道歉了，他的意思是說，各路英雄好漢一起來支持韓市長，失言用錯成語，他回家中文好好再念一念，有點遺憾為什麼當時中文不好好念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/