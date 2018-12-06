驗票days4》信心加持？丁陣營律師：柯丁票數消長超過10票

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-06 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長驗票程序進入第4天，至昨日進度已達40.56%，近期有消息指出，驗票至今其實雙方得票數加減不到10票，翻盤機率可能不高。對此，丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，實際的票數消長數字應該超過10票，但礙於法官的封口令，他不方便講實際的票數。

據《蘋果》報導，詹為元今（6）日表示，實際票數消長數字應該超過10票，但由於庭長已作公告，不方便透露實際票數。詹為元也話鋒一轉，認為票數固然重要，但更重要的是驗票過程發現中選會這次選務工作有許多瑕疵，例如領票只蓋指紋未蓋章，以及票匭計載的票數跟實際拿出來的票數有出入，「這才是要去展示給人民的重點」。

而丁守中陣營目前的重點是否已經改成日後的「選舉無效之訴」，詹為元表示，其實「驗票本來就是整個訴訟策略的一環」，也是法律給予的權利，會視驗票結果決定未來策略。

對此，台北市長柯文哲陣營律師林容以則指出，這幾天氣氛和緩，法官跟各組有溝通過，強調此程序只是重新計票，不要把其他爭議渲染在過程中。因此雙方不再執意爭執，只盼望驗票過程能平順結束。而丁守中陣營目前應是在思考選舉無效訴訟，相信不會在驗票過程中做「有目的性的開展」。

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