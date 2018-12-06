2個半月前請辭 屏縣府發言人今回任引熱議

黃建嘉暢談回任的心路歷程。（記者羅欣貞攝）

2018-12-06 15:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府前觀傳處長兼發言人黃建嘉，因一段在內部會議出言不遜的錄音檔曝光，於今年9月19日請辭下台，時隔2個半月，配合縣府將「觀光傳播處」更名為「傳播暨國際事務處」，他再度回任處長並兼發言人，今天（6日）起生效；黃建嘉強調，「回來最大任務就是要把明年的台灣燈會辦好」。

該錄音檔是一名已離職的員工所錄，由國民黨民代在台北公布，內容自曝縣府內充斥關說、特權的人事進用，還要求內部配合競選事宜；事件曝光後，黃建嘉立刻向縣長潘孟安請辭，並且獲准，當天即生效。

如今黃建嘉回任，引起地方熱議；他今天面對媒體談心路歷程，表示，「之前錄音帶風波，事發後我深思檢討，我沒有要推卸責任，我做錯了，我在態度、管理、用字上是不對的，我是政務官，所以當時第一時間我負起政治責任，請辭下台」。

黃建嘉也說，他自認是一個工作很認真、也很清廉的人，此次回來，其實心裡有抗拒，連重回辦公室都猶豫了許久，最後才鼓起勇氣，縣長交代他「要把燈會辦好」，這是一個挑戰，他會盡全力去做。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/