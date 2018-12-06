外館臉書統稱台灣遭批 外交部：台灣就是中華民國

2018-12-06 14:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐外館處近期調整臉書專頁名稱與圖示統一為「台灣」，強化台灣品牌形象。對於外界質疑「去中華民國化」，外交部發言人李憲章今天表示，官方往來時「毫無疑問」使用國名中華民國，而台灣是國際通用的理解，這是直接的行銷，不必做太多政治連結。同時讓國際習慣中華民國就是台灣，台灣就是中華民國，國家主權沒有任何折扣。

外交部近期推動公眾外交，鼓勵外館透過社群媒體與外界互動，為強化一致的品牌形象，於11月通電各館處，建議將名稱統一改為駐地語言的「台灣」加上駐地，並搭配同樣的「台灣輪廓」圖樣。

李憲章今天在外交部例會表示，目前有54個駐處設有臉書，外交部設計筆刷彩繪圖案，形塑統一品牌和意象，用輕快明亮的顏色，彰顯台灣是個活潑多元、包容性高的民主政體。李憲章說，外館臉書每年瀏覽量約百萬人次，是台灣和國際的對話平台，希望強化識別度和整體意象。

而對於前駐美代表沈呂巡批評此舉是搞意識形態、國民黨立委質疑是「去中華民國化」，李憲章說，尊重各界看法，但不管哪個政黨執政，中華民國都毫無疑問是正式國名，和各國的官方文書往來，國家名稱都是中華民國或中華民國台灣，讓國際習慣中華民國就是台灣，台灣就是中華民國，國家主權沒有任何折扣。

李憲章說，這只是用簡明扼要的圖案，一目了然地彰顯台灣是多元包容社會，「有別於對岸」，也是國際對台灣這個美麗寶島的通用理解，是務實考量的直接行銷手法，大家不必做太多政治上的連結。

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