獨家》法院裁定瓦解監管機制 婦聯會今早順利領到錢

2018-12-06 13:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院上週裁定，認定婦聯會為國民黨附隨組織案「停止執行」，讓婦聯會385億財產全部解凍。據知情人士透露，昨日兩度遭銀行拒領的婦聯會，今早已順利派人領到錢，今年2月以來的黨產會監管機制，因行政法院一紙裁定瓦解。

據調查，婦聯會379億元現金存款，共分成16筆，各存在土地銀行、台灣銀行、中國信託銀行3間銀行，婦聯會昨日兩度前往中信銀領錢，中信銀行以未獲黨產會通知為由，不讓婦聯會自行領錢。

婦聯會取款未成後，主委雷倩昨晚在臉書發文砲轟黨產會，她提及「法院雖已判決停止凍結，但連我們要領錢更換電腦，銀行仍要求須有黨產會的公文才肯放行。」

黨產會昨晚發聲明表示，黨產會會未曾就婦聯會銀行帳戶作出凍結處分，婦聯會於臉書要求本會發文給銀行解除凍結，應有誤會。

另有網友昨晚在雷倩臉書建議，請試拿法院最後判決確認函到銀行申請帳戶解凍試試，或向法院聲請並取得解凍銀行帳戶函，向銀行辦理。雷倩回文指出，「已拿判決書去銀行，銀行曾被黨產會處罰，不敢。」

更有一網友留言慫恿婦聯會，「既然說沒凍結，那就去提領，為什麼還要經過黨產會同意，再推辭就除戶，全提領換外國銀行」；雷倩回說，「銀行不准我們提領，這句話你哪裡不明白？」

不過，婦聯會今日上午派人至銀行領錢，已順利領到錢，不用再經黨產會同意；對此，黨產會發言人施錦芳今日受訪強調，黨產會從未過開罰銀行，婦聯會卻造謠銀行曾被處罰，與事實不符。

施錦芳批評，中國時報更製造假新聞，說黨產會開罰過銀行，從來沒有來向本會查證過，銀行看到那些假新聞會怎麼想？雷倩臉書上還有民眾叫她們把錢領到國外去。

施錦芳強調，對於北高行裁定一定提出抗告，法院裁定書已提醒婦聯會，處分財產應理性處理。對於婦聯會今早已成功領錢一事，她表示，「民眾自有公評！」

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