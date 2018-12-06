驗票days4》驗票像玩心臟病？律師：苦中作樂啦...

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-06 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長驗票程序進入第4天，昨日有律師打趣表示，其實驗票的過程就像在玩「心臟病」，讓網友直呼有趣，笑稱是「全台最大桌遊店」。但對此今（6）日有柯文哲陣營律師表示，其實驗票過程很枯燥又很辛苦，在玩心臟病的說法只是「苦中作樂」而已。

據《蘋果》報導，柯陣營律師林容以受訪表示，現場驗票速度確實是蠻快的，而像在玩「心臟病」的說法，其實是有名法官看到選務人員像在發牌，脫口說出「這有點像玩心臟病」，而這當然是在開玩笑，驗票還是相當嚴肅的事情。而會場內氣氛枯燥，大家來自四面八方，有時候也會苦中作樂。「驗票就像是開庭，律師在裡面判讀每一張票的時候，神情都是相當專注的，法官也是。」

對此丁守中陣營律師周國代則說：「我們還是很仔細的看，一張票看多久時間我也沒去計算，有爭執票會馬上停下來，雙方爭執後法官會裁定，如果還是有爭執我們就封票，留待合議庭判斷。」

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