吳敦義宴請藍委 拒表態是否選總統

2018-12-06 13:46

〔記者施曉光／台北報導〕由於這次九合一選舉勝選，國民黨主席吳敦義今天中午設宴款待幫忙輔選的藍軍立委，對於黨內關切2020總統大選提名時程問題，他在受訪時表示，由於總統、立委選舉可能不合併舉行，後年2、3月才選，因此如果明年5月間辦初選，也沒有什麼不好，但他也強調，這也只是初步評估，黨中央還沒到開始動手設計初選日程表。

面對黨內出現中生代接班的聲音，吳敦義回應，「這個我都沒有意見，我統統都沒有意見，民主法治國家就是一切照民主法治來」，至於媒體追問有沒有意願參選總統，他說，「我也不能表示意願，我現在做黨的主席，老實講，縣市長選得不好，我老早就辭職了，現在縣市長選得大致上還不錯，應該在一段時間讓有興趣的人先定訂遊戲規則」，有關初選遊戲規則如何，他則說，「我不會表示意見」。

吳敦義指出，有關立委、總統提名初選時程，目前還沒有腹案，過去國民黨有在大選前一年4月中旬開始公布提名初選辦法，也有過到5、6月間才處理，現在黨中央要先把5席立委補選與地方正、副議長選舉工作處理完，然後一邊就可以空出人手開始準備立委、總統大選登記時間表。

他表示，據說執政當局準備把立委選舉、總統大選拆開，如果真的拆開，立委選舉肯定在後年1月就要舉辦，總統大選就可能在2、3月間，以前都是1月選，如果這次改在2月間選舉總統，明年5月辦初選也沒什麼不好﹔對於媒體追問初選是否最晚在明年5月？他說，「我都不敢這樣講」。

前立法院長王金平今天證實基層勸進參選總統的聲音強烈，還說「就隨著因緣走吧！」中午他出席這場餐會前再被媒體追問，仍強調一切隨因緣；對於媒體問是否支持吳敦義參選總統？王說，「他（吳敦義）又沒有說要選！」

此外，對於黨內有聲音主張立院黨團總召江啟臣、立委蔣萬安搭檔參選正副總統，蔣萬安受訪時表示，他完全沒有聽說，強調自己現階段會專心在立法院問政，全力拚立委連任。

他還說，國民黨現階段的關鍵不在於世代交替，而是如何更接地氣，這次九合一選舉不是民眾真的對國民黨有多大認同與信任，國民黨接下來要戒慎恐繼，加速改革力道。

他還說，初選時間並不是重點，關鍵在於提名機制應該儘早確定與落實，深化黨內民主，儘快把遊戲規則訂好，避免未來落入因人設事或特別為誰量身訂做的口實。

江啟臣則說，黨內不應該一言堂，對於不同的聲音，只要是對黨好，都應該正面看待，透過討論形成共識，最重要的是讓黨意與民意貼近，現階段黨內要以開放心胸，聆聽社會對於總統人選的期待，才有助於產生最能勝選的候選人。

對於中生代接班問題，江啟臣表示，國民黨現在人都不夠了，還要分世代嗎？大家擔心的是國民黨的斷層問題，因為國民黨的「少子化」問題，比台灣的「少子化」還更嚴重，國民黨需要更多人才。

至於吳敦義這場餐會是否與總統大選佈局有關？他說，完全只是為了這次九合一選舉立委輔選而安排，動機非常單純，只是感謝聯誼。

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