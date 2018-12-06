獨家》韓國瑜就職典禮 高市交響樂團恐淪「那卡西」

2018-12-06 14:28

首次上稿13:25

更新時間14:28（新增韓國瑜陣營說法）

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜將於25日上任，就職典禮選在愛河畔舉行，當天預計吸引萬人到場參加感恩音樂會，原本排定當天演出的高雄市交響樂團，因韓國瑜所選的歌單，在來不及重寫樂譜的情況下，南台灣最頂尖、專業的交響樂團恐淪為「那卡西」幫韓伴奏唱歌。

對此，準高雄市新聞局長王淺秋表示，由於時間緊迫，上周協調會先拋出此構想，但這只是初步構想，主要是希望營造歡樂氛圍，如果高雄市交響樂團有困難，也不見得一定由他們演奏，下周一將再度召開交接小組會議，屆時會做細部討論

韓國瑜團隊向高市府交接小組洽談後，開出《農村曲》、《快樂的出帆》、《好好愛我》、《原鄉人》、《阮尚愛的所在》（陳其邁競選歌曲）、《世界第一等》、《Moon River》及《Top of the world》等8首歌曲，這8首都是傳唱度高、民眾耳熟能詳的歌曲。

高市交響樂團成員私下透露，這些歌單不是不能在公開場合演奏，但要動用編制超過40人以上的交響樂團，不但樂譜總譜要重新改編，更要重編各分部樂器的樂譜，不是隨便拿一張流行樂曲就可以演奏；且樂譜改寫完後，還要進行分部練習及團練，才能發揮交響樂所呈現的磅礡氣勢。

成員指出，距就職音樂會只剩不到1個月，改寫樂譜和練習已經來不及，如果韓市長真的想在音樂會上和民眾同歡唱這些歌，建議直接找「卡拉伴唱帶」就好，不要讓專業的交響樂團淪為「那卡西」樂隊。

高市文化局指出，高市交目前的確來不及準備這些曲目，但韓團隊並沒有指定要高市交來演湊，只是提出歌單和樂團需求希望文化局協助處理，雖然音樂會文化局的首選仍是高市交來擔綱演出，但如果韓團隊不更動歌單，那就只能另找民間團隊來演出，只是氣勢會差很多，這部分仍待與韓的交接團隊進一步洽談後才會定案。

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