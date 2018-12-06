上任倒數 盧秀燕宣佈5人小組開始與市府交接

2018-12-06 13:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕走馬上任倒數計時，盧秀燕今揭曉新團隊祕書長將由前中市都發局長黃崇典接任，並宣佈由黃崇典率5人小組開始著手交接業務事宜。

盧秀燕說，她感謝林市長團隊，已積極協助市政業務交接，現在確認祕書長人選後，將請黃崇典帶5人小組開始著手交接業務事宜。

針對選前她宣佈當選後市民憑身分證可免費、不限次參觀花博，但國際園藝生產者協會（AIPH）發函給中市府，提到「不支持免費參觀花博」一事，盧秀燕重申維持免費。

盧秀燕說，她已跟團隊研究過市府跟AIPH關係單純，現市府團隊估門票收入16億元，門票收入的1%作為給對方的費用，估算後1680萬預算已分兩年編列，今年的部份已支付，明年也會依約支付。

盧秀燕指出，跟AIPH的關係會依約行事，致於對誰免費，就像林佳龍主張有花博卡者免費的職權，她也是基於她職權提出市民免費，AIPH必須尊重她的職權，不能干涉。

盧秀燕說，但基於國際禮貌，就任後會請副市長令狐榮達禮貌性照會AIPH。

至於花博卡的功能何去何從？盧秀燕說，等就任後讓主管研究，據她了解，事前已訂製300萬張，市民辦100萬張，未來功能如何延伸，由團隊上任了解後處理。

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  • 台中市準市長盧秀燕盧秀燕今揭曉新團隊祕書長將由前中市都發局長黃崇典（見圖）接任，並宣佈由黃崇典率5人小組開始著手交接業務事宜。（記者廖耀東攝）

    台中市準市長盧秀燕盧秀燕今揭曉新團隊祕書長將由前中市都發局長黃崇典（見圖）接任，並宣佈由黃崇典率5人小組開始著手交接業務事宜。（記者廖耀東攝）

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