上任倒數 盧秀燕宣佈5人小組開始與市府交接

2018-12-06 13:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕走馬上任倒數計時，盧秀燕今揭曉新團隊祕書長將由前中市都發局長黃崇典接任，並宣佈由黃崇典率5人小組開始著手交接業務事宜。

盧秀燕說，她感謝林市長團隊，已積極協助市政業務交接，現在確認祕書長人選後，將請黃崇典帶5人小組開始著手交接業務事宜。

針對選前她宣佈當選後市民憑身分證可免費、不限次參觀花博，但國際園藝生產者協會（AIPH）發函給中市府，提到「不支持免費參觀花博」一事，盧秀燕重申維持免費。

盧秀燕說，她已跟團隊研究過市府跟AIPH關係單純，現市府團隊估門票收入16億元，門票收入的1%作為給對方的費用，估算後1680萬預算已分兩年編列，今年的部份已支付，明年也會依約支付。

盧秀燕指出，跟AIPH的關係會依約行事，致於對誰免費，就像林佳龍主張有花博卡者免費的職權，她也是基於她職權提出市民免費，AIPH必須尊重她的職權，不能干涉。

盧秀燕說，但基於國際禮貌，就任後會請副市長令狐榮達禮貌性照會AIPH。

至於花博卡的功能何去何從？盧秀燕說，等就任後讓主管研究，據她了解，事前已訂製300萬張，市民辦100萬張，未來功能如何延伸，由團隊上任了解後處理。

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