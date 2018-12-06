不懂英文怎知開羅宣言講什麽？ 他諷蔣、習是青瞑牛

2018-12-06 13:15

〔記者蔡文居／台南報導〕前中興大學企管系副教授、台灣臨時政府總召集人沈建德今天與台南市議員李文正在台南市議會召開記者會，批評「九二共識」根本沒共識，而所謂的《開羅宣言》把台灣交給中國也沒有共識，嘲諷蔣介石、習近平不懂英文，面對國際文件都是青瞑牛（瞎眼牛），怎知開羅宣言講什麽？

沈建德與李文正今天在南市議會舉辦「請蔡英文告訴青暝牛，英文沒寫台灣交給中國」記者會。沈建德並出示開羅宣言英文影本，質疑習近平不懂英語，不知開羅宣言哪裡是錯的。

李文正表示，92共識的主要意思是，台灣屬於中國，若照韓國瑜所說，台南也是中國的一部分，中國出兵攻打台南也是名正言順，和中國做生意賺的錢，被併吞後也是中國的，台南人的智商沒那麽低。

沈建德說，從這次G20高峰會就可看出，各國元首相互寒喧熱烈，却把習近平當空氣冷落一旁，因為他不懂英語，只能像木頭站著。台灣人識字却被青瞑牛騙了。

他說，這次大選又用「92共識」打垮民進黨，兩者大意相同，都是說台灣是中國的，差別只在「開羅宣言」用英文寫，而「92共識」用中文。習近平不懂英語怎知「開羅宣言」講什麽？

沈建德表示，1943年12月1日發佈的「開羅宣言」，實為Press Communique（應譯為新聞公報），是蔣介石在同年11月23～26日和羅斯福、邱吉爾在開羅開會結束後發表的新聞稿。據「總統府」檔案，蔣介石看過這張新聞稿並且同意。不過1943年11月23他的開羅會議日記招認，「自苦不學英文，而又無英譯好手為困也」，中國領導人，看來都不懂英文，面對國際文件都是青瞑牛（瞎眼牛）。

他說，事實上開羅「會議公報全文」是英文的「概括之聲明」，因蔣介石不識字，1943年11月28他的日記以為是「共同聲明」記下來，中國國民黨却一路拿青瞑牛的日記騙大家。

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