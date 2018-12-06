名模報稅條款拍板 7萬多人受惠

2018-12-06 13:09

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板俗稱「名模條款」的所得稅法修正草案，明定薪資費用核實減除上限，單項減除金額上限為薪資收入的3%，力求立法院本會期通過，明年生效實施，後年報稅時適用，財政部推估將有7萬多人受惠。

有關薪資費用核實減除項目，包括治裝費、進修訓練費及職業工具支出等3項費用，核實減除比率各為總薪資的3％。

至於細部問題如何規範，財政部次長吳自心表示，財政部將來會訂定子法，訂出詳細規定。

因應大法官釋憲要求，財政部提出「所得稅法修正草案」，增訂薪資可列舉扣除項目，未來報稅人可選擇薪資核實減除或薪資所得特別扣除額20萬元計稅，但只能二擇一，財政部估算薪資所得在220萬元以上的人，有13萬6000多人，但因可二擇一，因此推估實際受惠人數約7萬125人。

行政院長賴清德上午主持院會表示，財政部參據國外立法及各界建議，修正薪資所得計算方式，納稅人得採現行定額減除或選擇採舉證特定費用核實減除方式計算，以合理化薪資所得者稅負，符合憲法平等權保障規定。

他說，這項修正草案送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並加強對外宣導說明，早日完成修法程序。

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