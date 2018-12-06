國旅卡使用限制多 許智傑：國家拚經濟應大格局

2018-12-06 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國民旅遊卡的使用限制，民進黨立委許智傑今於立法院質詢時，三問行政院人事行政總處人事長施能傑，包括如果公務員開車去旅遊，能否使用「觀光旅遊額度」？網路購物可不可行？平日、週休二日出去玩可否使用？許強調，國家要拚經濟應該要大格局，不要在小地方摳東摳西，這對公務人員不太公平。

立院司法及法制委員會今邀請施能傑列席報告，並備質詢；立委許智傑質詢時詢問施，如果未實施國旅卡政策，一年應該要發送多少加班費？施說，目前國旅卡一年有快70億元的消費額度，如果未實施，將會是滿龐大的一筆經費；許聞言直指，應至少「百餘億元」，強調這個制度對於公務人員不太公平。

許智傑指出，加班應付給加班費，這是天經地義，但相關單位卻想了這個辦法，替國家節省開支，這制度已實施多年，去年還多了一個「觀光旅遊額度」跟「自行運用額度」，國家為了推廣觀光是好事，但他認為規定越來越嚴格。

許智傑質疑，就現行規定，為何公務人員開車出去旅遊，油錢只能使用「自行運用額度」，如果想使用「觀光旅遊額度」可不可以？此外，網購是否也適用國旅卡？另，由於國旅卡限制需休假才可使用，那週休二日跟平日晚上能不能用？

施能傑回，針對開車旅遊油錢是否可以「觀光旅遊額度」報銷，這部分還需回去研究；網購部分只要是特約商品，就可使用；至於週休二日跟平日晚上能不能用國旅卡，施則說，如果國家政策要去改變它，他認為應在行政院內討論，他自己從沒申請過國旅卡，但會將委員意見帶回研議。

許智傑說，國旅卡前年報銷是79億元，去年是69億元，他認為大原則應是鬆綁，不是用這樣來省這10億，國家要怎麼拚觀光、拚經濟，要做就要大格局，錢不是這樣省的，建議要有新的願景、方向，要讓百姓感動，有感，重點是大方向，而不要在小事計較。

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