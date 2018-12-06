台中立委補選 盧秀燕：不會指定接班 大家不用再來找我

2018-12-06 12:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委訂明年1月27日補選，目前藍綠各有逾10人表態，台中市準市長盧秀燕強調，絕對尊重，不干涉、不介入，「大家不用再來找我了」。

盧秀燕是台中市北北屯區6屆立委，對北北屯有極深情感，對於繼任人選，她說，她沒有特別原則，但期待是能反映民意、為民吷舌，認真問政的人出線，她另說，操守很重要，自己與團隊長期以來均追求操守，這是普世價值。

但盧秀燕說，「不會指定接班人選」，完全尊重黨部，「大家不用再來找我了」；她現在最大的工作就是把市政做好；未來上任後，也絕不會利用市府資源去輔選，僅會依黨的規定做輔選工作，但絕不會假公私濟私，不會濫用行政資源，因為她自己曾是受害者，不會介入人選。

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