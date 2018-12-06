回應逼宮說 蔡英文：民主政治不是宮廷劇

總統蔡英文今天首度進行「迴廊談話」，對於黨內逼宮說，總統強調，民主政治不是宮廷劇，要信任民主政治的發展。（記者羅沛德攝）

2018-12-06 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選慘敗後，總統蔡英文面臨黨內許多質疑，今天上午11點40分首度進行「迴廊談話」，對於黨內逼宮說，總統強調，民主政治不是宮廷劇，要信任民主政治的發展。至於北市立委補選是否「綠白合作」？蔡英文表示，2016年選舉的勝利，是我們取得多數人的支持，而全黨下一個階段最大工程，就是集結最大民意的支持。

總統蔡英文今早與國策顧問會談，會談途中，蔡英文出面於11點40分進行「迴廊談話」，首先蔡英文對於外界甚囂塵上的「逼宮」說，蔡總統強調，我們是一個民主政治，非威權政治，在民主政治內，不是宮廷劇環境，要信任民主政治的發展。

談民進黨敗選 鬥爭絕對不是解藥而是毒藥

蔡英文指出，民進黨在2008年曾失敗過一次，給他們一個警示，就是黨內遇到困難時，鬥爭絕對不是解藥，甚至是毒藥，在黨面臨困境時，大家都會表達想法，強調對黨有信心，會趕快整隊，面對下一局挑戰。

至於賴清德、陳菊的去留，蔡英文談到他們都不是戀棧的人，已多次與賴揆密切構通，彼此都有共識，目前最重要的工作，就是反省與檢討，過去1年來彼此都是緊密的合作夥伴，「未來也是如此」。

綠白合作？集結最大民意的支持

而選後綠白合作議題，蔡英文強調，2016年選舉的勝利，是我們取得多數人的支持，而全黨下一個階段最大工程，就是集結最大民意的支持。

對於公投結果，蔡英文也重申，會按照公投結果來做，執政團隊也會與「盟友」就公投結果交換意見；今為蔡總統首次迴廊談話，她也詢問在場媒體是否喜歡這作法，未來考慮變成常態。

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