誰來當民進黨新主席？ 鄭文燦上節目精闢分析...

鄭文燦表示，「除了黨主席沒辦法做，其他的我都盡量幫忙。」（資料照）

2018-12-06 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨九合一大選敗選，黨主席蔡英文請辭後，1月6日將改選黨主席，順利連任桃園市長的鄭文燦被力拱接黨主席。鄭昨天接受電視專訪，他表示不選黨主席，並從黨魁、閣揆、黨主席到柯文哲，談到民進黨未來的新方向。

鄭文燦昨天接受鄭弘儀節目《鄭知道了。先知道》專訪，被問到民進黨2020年總統大選的人，鄭文燦表態支持蔡英文，「黨內大部分人沒有換候選人想法，小英繼續參加2020年選舉是必然。」他也說，「除了黨主席沒辦法做，其他的我都盡量幫忙。」

對於外界認為賴清德和陳菊2人該負政治責任離去，鄭文燦表示，「應該預算審到一段落，該走就走」，選舉挫敗是事實，依責任政治道理，辭職是必然，該改組也該改組。他強調民進黨仍有賴的角色，「他是準接班人的身分來當閣揆，不當閣揆，一樣會幫蔡總統。」據鄭了解，賴清德不會選黨主席，會先放空，民進黨、蔡英文需要都會幫忙。

本次落選的蘇貞昌和林佳龍方面，鄭文燦認為林佳龍是適合的總統府秘書長人選，但要看蔡英文的意願；他也說蘇貞昌應該沒有要選黨主席，但此次選舉讓蘇蔡2人拉近距離，未來民進黨的重整，蘇要有角色，台灣也需要他。

針對黨主席人選，鄭文燦表態力挺文化部長鄭麗君，外傳可能人選立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌，鄭說兩人還要辭立委，「牽動改組，比較複雜。」另外，民進黨是否與台北市長柯文哲白綠聯盟方面，鄭文燦表態不排斥，「只要彼此的利益一致，都有可能在未來繼續合作。」

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