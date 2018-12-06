正副議長人選酬庸？盧秀燕：不干預 讓議會自治

2018-12-06 11:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市3副手宣佈，台中市議會正副議長人選倍受矚目，外傳已有酬庸組合，台中市準市長盧秀燕強調，她自己是國會民代出身，會實現民主政治，台中市府對議會人事絕不能干涉，她不會干預台中市議會人事，讓議會自治。

台中市議會議長及副議會人選目前包括國民黨市議員張清照與顏莉敏已表態將聯手參選正、副議長，盧秀燕選後也拜會兩人稱是「議會最完美組合」，外界也傳酬庸說。

盧秀燕說，她自己是民代出身，深知民意機關有自己的地位位階，不應成為政府的橡皮圖章，她自己長期擔任民意代表，作為民主實踐者，更不會干預，對於正副議長人選，她高度尊重，也不會干渉。

至於小內閣第3波人事，盧秀燕不排除留任現任局室長，會適才適所，但當事人意願也要尊重，現在「結果也不是我說了算」。

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