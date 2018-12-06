時程安排不及 今年仍不會召開TIFA會議

外交部北美司副司長陳慧蓁出席外交部例會。（資料照，記者呂伊萱攝）

2018-12-06 12:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA ）會議將連續兩年停開。外交部今天表示，由於時程安排不及，今年底前暫時不會召開正式會議，雙方會持續討論適當召開時機。

台美TIFA會議去年因美國貿易代表署（USTR）副貿易代表人選未定而停開，今年是否召開則備受關注。今年4月時，行政院經貿談判辦公室資深代表蕭振榮則曾表示，我方已和美國提出，希望今年內能夠舉辦TIFA會議。

但外交部北美司副司長陳慧蓁今天在外交部例行記者會中表示，目前美方還沒有提出，「年底前不會有正式的會，今年來不及召開」。

不過陳慧蓁補充，台美雙方隨時都有就經貿議題進行溝通，會持續討論適當的召開時機，美方從來沒有拒絕過台灣要求，只是目前都沒談到時程問題，因美方有很多優先事項。

媒體追問，是否因為美中貿易戰所以美國無暇處理？陳慧蓁回應說，美方貿易代表署官員團隊「都是同批人在處理」。

美國商務部主管全球市場的代理助理部長史宜恩（Ian Steff）日前訪台，就台美共同關切的經貿、商務及投資議題進行溝通對話，對於史宜恩來台是否和TIFA相關？陳慧蓁則說，史宜恩的業務是促進台美投資商務交流，不是主管貿易議題。

台灣與美國自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」，迄今已召開10次台美TIFA會議，是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道。

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