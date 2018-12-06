外館臉書改Taiwan 國民黨：傷害國家形象

2018-12-06 12:47

〔記者施曉光／台北報導〕外交部最近通電促請外館更改臉書粉絲專頁圖像改稱「Taiwan」，今天上午引來國民黨文傳會代理主委唐德明痛批民進黨政府不知反省，只顧意識形態，不但傷害國家形象，也是對外交官的羞辱。

唐德明表示，九合一大選結果已經證明選民希望能過更好的生活，不在乎民進黨的意識形態，對於人民要求民進黨少搞意識形態，多在乎百姓生活的明確表示，民進黨一副反省檢討的模樣，但最該以國家利益考量的外交部，卻通電外館要求更改臉書大頭貼，統一提供的圖樣只見Taiwan，不見R.O.C.與國旗，這種揣摩執政黨意識型態而大拍馬屁的作為，是對國家形象的傷害，也是對為國家外交拚搏的外交官們的羞辱。

唐德明表示，明明是中華民國的外館，卻連國名、國旗都不敢正大光明的亮出來，這種不以國名和國旗為榮的通電，不但打擊外館人員的士氣，也可能讓外國友人誤會，製造許多不必要的紛擾。

他要求外交部收回通電的要求，讓外館自己決定如何設計臉書大頭貼，不要再拍馬屁偷渡民進黨的意識形態了。

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