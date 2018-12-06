當選還願之旅！將參加大甲媽祖遶境 柯P：我許過願

台北市長柯文哲表示將參加大甲媽祖遶境活動。（記者黃建豪攝）

2018-12-06 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲4年前曾參加大甲媽祖繞境活動，今（6）日柯文哲表示明年3月將再次參加，因為曾經有在神明前許過願。而對於媒體追問是否「再次許願（意指參選2020）」，柯文哲只大笑回應：「不要許太多願」。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲上午參加2021國際扶輪年會備忘錄簽署記者會，會後接受記者聯訪，媒體問為何決定明年3月再次參加大甲媽祖繞境活動。對此，柯文哲表示，會再參加是因為去拜拜時曾許願過，如果成功當選，一定會再跟大甲媽走一次，而且還會走完全程。而媒體又再問：「會再去許願嗎（意指參選2020）」，而柯文哲聽完後只大笑回應，「不要許太多願」。

柯文哲曾表示，自己20歲前就有登玉山、腳踏車環島、參加大甲媽祖遶境等3個願望，但一直未去實行，直到國科會案、台大器捐案、貪瀆案等事件爆發，某天又在報紙讀到鳳飛飛的死訊，後悔沒去參加她最後一場演唱會。因此在2014年參選市長前，柯文哲就去攀登玉山與參加大甲媽祖遶境圓夢。

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