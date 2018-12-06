曾稱成員是肥羊 柯P今與2021國際扶輪年會簽備忘錄

2018-12-06 12:46

〔記者楊心慧／台北報導〕「2021台北國際扶輪年會」將在台北舉辦，台北市長柯文哲今上午和2021年台北國際扶輪社年會地主籌備委員會主委謝三連在市府簽署備忘錄，由於柯文哲去年曾稱扶輪社成員「肥羊」，被批失言，而今他態度轉為保守，僅表示「超過4萬名的扶輪社社友，每人花5萬元以上，金額可高達好幾億，所以政府一定盡最大力量協助」。

柯文哲去年11月19日在國際扶輪社的演講中，提到2021年國際扶輪社要在台北市開年會，「打算要宰4萬個肥羊」，隔天他坦承是小小失言，但仍說「既然這麼多有錢人來台灣，一定要讓他們的信用卡刷到爆。」

柯文哲今上午和謝三連在市府吳三連廳簽署合作備忘錄，柯致詞表示，2021年台北國際扶輪社年會與會人數將超過4萬人，由於扶輪社會員的社經地位高，在國際上是很有影響力的組織，這次選在台灣舉辦，除了台灣扶輪社努力爭取外，主辦城市也大力支持，特別成立專案小組，由他親自當組長，執行長則為民政局長藍世聰。

柯文哲說，希望能趁機會邀請上萬名國際友人到台灣，他們到台灣就是對台灣最大的宣傳，比去買CNN的廣告還有宣傳效果，幾萬人幫忙發臉書，對台灣的經濟一定大有幫助，想像一下若具有社經地位、超過4萬名的扶輪社社友，每人花5萬元以上，金額可高達好幾億，所以政府一定會盡最大的力量、以世大運的規格協助辦理這次扶輪社的國際會議。

柯文哲指出，此次統合台北市所有的資源，支持扶輪社舉辦2021年台北國際扶輪社年會，而目標也與世大運一樣，讓台灣走出去，世界走進來。

有媒體提問，到時候捷運支出的預算怎麼處理？柯文哲表示，這要編列預算，過去辦過世大運，已有SOP，當年世大運是悠遊卡給他灌70歐元，但這次不會灌這麼多，而是改為10天的ALL PASS票，現在台北市有30天免費的「1280」，這個就限定時間，但還要討論，預計給10天的ALL PASS票。

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