台南小內閣舊人去、新人來 第一位失業會不會是他？

2018-12-06 12:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府將於12月22日舉辦年終感恩會，如同台南小內閣「畢業典禮」，代理市長李孟諺今（6）日分享代理職務一年來的心得， 「那美好的仗，我們已經打過了」，細數跟市府團隊拚市政建設盡最大努力。

由於中央內閣改組混沌未明，又逢民進黨執政黨大選慘敗後的風雨多事之秋，加上台南人事新佈局搶卡位，向來被外界看好「北上高升」的李孟諺「進退兩難」，若也不在準市長黃偉哲的「台南小內閣」名單中，他反而成了市府「第一位沒頭路」，暫時失業。

李孟諺自嘲說，不排除有「上不去，留不下來」的可能情況，在公務員服務生涯中，趁這難得機會能好好休息一下。

對於未來去處？李孟諺說，希望能夠回歸公務員崗位，也是原本安身立命的地方，至於職務在哪裡，不是目前能預料的，一切隨緣，只要能夠工作愉快，「有所貢獻、全力以赴」。

李孟諺分享一年來帶領市府團隊績效，在前市長賴清德奠定的藍圖基礎下，包括台南美術館、市立圖書館新總館、大台南會展中心、亞太棒球村等重大建設都順利推展，還有新爭取到3條捷運路線、北外環快速道路計畫等。

他任內主持的重大投資會報，追蹤列管超過2億元的投資案逾60件，投資金額高達1千5百億元，包括飯店業、產業園區、文化產業園區開發等，針對土地變更、建照審查、排水計畫、都市計畫變更等相關議題在會中加速解決處理，促進大台南經濟發展。

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