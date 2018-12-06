「非核家園」目標不變 政院廢電業法條款刪2025年限

2018-12-06 12:55

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投案過關，刪除2025年非核家園年限，經濟部已在2日正式公告電業法第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文自12月2日起失其效力，不過，仍待完備法制程序，行政院今天上午召開的院會通過經濟部提報的電業法第95條第1項的廢止案，送立法院排入議程。

行政院長賴清德上午主持院會時表示，政院尊重公投結果，經濟部已擬具這項修正草案，以完備法制，非核家園目標不變，但取消期程。

賴揆說，此案送請立法院審議後，請經濟部向立法院朝野各黨團說明，早日完成修法程序。

據悉，由於這項公投案過關，衝擊政府2025非核家園期程，但相對也讓政府的能源政策增加彈性，包括評估在未來逐步走向非核家園的過渡階段，是否讓核3廠等核電廠延役。

行政院長賴清德上週四和民進黨立委舉行便當會，會商如何因應以核養綠公投案，會中有共識，未來能源政策要保持彈性，政府要穩定供電，會中僅立委許智傑主張新設2035年的非核家園年限，多數意見則主張依照公投結果在廢除2025期限後，政府不必再另設達成非核家園目標的新期限。

經濟部已將電業法第95條第1項的廢止案呈報行政院，原本預估最快本週或下週行政院院會通過後，就會送立法院排入議程，但據了解，為尊重公投結果，行政院火速將電業法第95條第1項的廢止案排入今天院會議程。

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