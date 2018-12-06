北市立委補選人選？ 柯文哲：在我腦中

台北市長柯文哲上午回應白綠合作議題。（記者黃建豪攝）

2018-12-06 12:50

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二（士林、大同）選區立委補選，在民進黨、國民黨、台北市長柯文哲陣營各有盤算下，再次演變為「三腳督」局面，在民進黨釋出善意後，柯文哲今天對於白綠是否合作、屬意人選仍未表態，僅稱「（人選）在我腦內裡面」。

民進黨前立委姚文智請辭留下的立委缺額，民進黨和柯文哲合作與否備受關注，民進黨代理主席林右昌昨釋出善意稱「各種可能都有」，柯文哲上午也保守表示，他每天都跟不同人合作。

另就民進黨立法院黨團總召柯建銘上週致電柯文哲，但否認談論白綠合作的說法。柯文哲說，老實講，老柯有打電話給他，他根本沒有接，他就不知道啊。

柯文哲接著抱怨，你們那個用來電不顯示，誰知道是誰？還有一點，他平常很少在接電話，會接到電話是意外，只是拿出來充電時不小心看到，有人要打電話給他，平常也沒辦法接電話，像這種會議（指公開活動）一定關靜音，有打電話來他也不會曉得。

且該席立委補選傳出，親民黨不分區委陳怡潔也有意參選，面對好友親民黨議員陳政忠的女兒陳怡潔參戰後，是否會影響佈局？柯文哲回應，等塵埃落定後才知道怎麼處理，每天有不同的消息，所以他已經學會，「聽聽就好」，等人出來再說，他從不回答假設性題目。

至於心目中的立委補選人選決定沒？柯文哲僅稱，在我腦內裡面。

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