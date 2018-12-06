盧秀燕副手亮點 外交官令狐榮達：復辦東亞青運「有一點機會」

2018-12-06 11:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕今日宣佈3名副手人選，昨日甚至一度在群組透露「有外界意想不到的人選」，今早答案揭曉，大膽起用外交官出身的令狐榮達，盧秀燕當選後宣佈復辦東亞青運，被問及如何推動復辦，令狐榮達說，復辦「有一點機會」，但他會審慎以對，會更努力。

盧秀燕指出，令狐榮達除是資深外交官外，甚至促成美、加免簽，還曾擔任過海基會董事，對兩岸事務也熟悉，復辦東亞青運也是任務之一，但復辦東亞青運不會只台中市獨打獨鬥，中央也很重要，會尋求一起努力。

盧秀燕說，她在國會6屆，深知能當外交次長，國際事務能力要超強，令狐榮達是重要外交官，在全球有強大國際事務人脈，未來能協助台中市府各局處國際化、國際對接。

令狐榮達說，根據他了解，復辦東亞青運「有一點機會」，他會更審慎努力。

令狐榮達指出，他會以過去的外交經驗加強跟姊妹市交流，並致力在促進觀光這塊著力，推銷包括花博及國際教育、國際經貿等，並協助台中市跟中國交流。

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