網友拱選總統 柯P冷回「你們都不要吵我」

台北市長柯文哲上午表態，明年6月前不會回應有關參選總統的議題。（記者黃建豪攝）

2018-12-06 11:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲在九合一大選驚險連任後，仍有網友在網路上鼓譟，揚言要募款幫柯文哲繳交參選總統的1500萬元保證金。對此，柯文哲上午表態稱，「你們都不要吵我」、「明年6月之前不會管你們的」。

面對網友希望在2020總統大選時，有藍、綠兩黨以外的選擇，因為號召支持者替柯文哲繳交總統參選保證金與製作參選人形立牌一事。柯文哲今天上午回應說，這應該要當事人同意吧，沒有當事人同意就去弄很奇怪，他現在的態度是「你們都不要吵我」，明年6月再問，在這之前，他只會每天做自己的事。

另一方面，柯文哲繼2014年參選台北市長前，曾參與過大甲媽祖的遶境進香後，預定明年3月將再次參加。柯文哲說明，因為他4年前去拜拜時許願過，他說若當選（台北市長）一定會回來再走一次，且這次還會走完全程。

媒體追問，是否再次許願（意指許願選總統）？柯文哲聞言先是哈哈大笑，隨後才笑答，人在世界上不要許太多願。

不僅如此，柯文哲明年甚至安排有訪美計畫，至於會不會擔心這一連串動作，被解讀參選總統前的暖身？柯文哲表示，這只是平常保健活動而已，是否訪美由北市府國際事務組在安排。

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