雙城論壇將開辦 柯P：這種國際會議細節多

2018-12-06 11:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北上海雙城論壇將於12月20日在台北舉行，在歷經「兩岸一家親」的國安會講稿風波後，這次大陸委員會主委陳明通釋出善意稱「大門是開的」。台北市長柯文哲今談及此事稱，這次陸委會是比較沒有限制。柯也說， 辦這種「國際會議」細節還滿多，一定要大家面對面。

柯文哲上午與國際扶輪年會簽署備忘錄，會後接受訪問，被問及，這次雙城論壇已獲陸委會允許，會不會認為是蔡政府向北市府、上海釋出善意？柯文哲回應，不曉得耶，這次陸委會是比較沒有限制。

柯文哲接著說，現在要等上海代表進來，因為12月20日要開辦前，一定會有「會前會」，雙方幕僚要開始講細節，誰要出席、在哪舉辦、維安規格，辦這種國際會議細節還滿多，一定要大家面對面，台北市政府這邊會由國際事務委員會執行長饒慶鈺擔任召集人，上海方是上海市台灣事務辦公室主任李文輝自己會來，所以細節就給幕僚去談。

至於上次講稿風波後，北市府與陸委會會不會更謹慎處理？柯文哲表示，這次他們有事先向陸委會拜會，所以陸委會這次是採取較「看著」的態度，也沒有要幹什麼，他不曉得，反正辦完再講。

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