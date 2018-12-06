宣佈3副手人選 盧秀燕：推薦、自薦者全未考慮

2018-12-06 11:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕今宣佈3名副手及祕書長人選，盧秀燕強調，外界推薦、自薦者全未考量，3副手全是她自己徵詢的人才，希望與眾人攜手，一起讓台中發光發熱，成為好生活的地方。

盧秀燕指出，這陣子以來，接獲很多人推薦人選或自我推薦，但她選出的這幾位全不在推薦、自薦之間，全是她自己找來的人，只考量能配合台中市功能性需求，讓台中市能大發展的人選，除了她自己跟楊瓊瓔是國民黨籍外，其餘3人的黨籍她均不清楚，一切以能力為考量，感謝4人願意承擔。

不出外界預料將出任副市長的楊瓊瓔指出，她曾任兩屆省議員及5屆立委，未曾有在行政機關服務的經驗，接下副市長是極大挑戰，她感謝盧秀燕的邀約給她機會，她也基於責任使然接下職務，未來一本以往的工作態度，協助市長推動市政使命必達，不負所望。

外交官出身的令狐榮達指出，他雖非台中人，但曾在成功嶺服役，台中是文化城有很多優勢，他對台中市還有很多地方要了解，但他要協助市長推廣台中國際化、台中對外發展及交流，全力以赴達成使命。

至於2年前退休的陳子敬指出，他是台中大甲人，2年前都已退休了，本想下鄉種大甲芋頭推廣故鄉農產品，很驚訝市長找他回家鄉服務，能為家鄉付出是件很快樂的事。

他說，治安工作推動良好才是城市的基礎，這幾年來台中市的治安在警政同仁的努力下確有改善，但也還有努力的空間，他希望用過去5任警察局長的經驗，讓台中成富庶繁榮之地，才義不容辭接任。

也在2年前退休的黃崇典則透露，接獲市長徵詢電話後已幾天沒睡好，他說，從沒想過會接到此任務，也不在自己的人生規劃中，深感責任重大；依他過去的經驗，會強化跨局處協調、橫向溝通，傳承市長規劃達成工作，也將會全力以赴，不負厚愛。

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