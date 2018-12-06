推賴清德選2020？段宜康：蔡總統如選不贏 沒人選得贏

2018-12-06 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席，針對2020年大選蔡是否續拚連任，引發議論；民進黨立委段宜康稍早結束立法院司法及法制委員會質詢後，戴上安全帽準備騎車離去，被媒體團團包圍採訪；段重申，就現在的狀況來看，如果2020年蔡總統選不贏的話，民進黨沒有第二個人選得贏。

段宜康昨接受媒體訪問時表示，有人說新系要讓行政院長賴清德參選2020年的總統，這完全是不可能的事；賴決定接任行政院長時，態度就很清楚，絕對不會與蔡英文競爭2020，兩人根本不會有競爭的問題。

今天上午段宜康結束質詢後，下樓準備騎車離去，再度被媒體團團包圍，段索性戴著安全帽受訪，親民形象頓時緩和現場稍微嚴肅的氣氛；段指出，他昨天已經講得很清楚，首先，他認為就現在的狀況來看，2020年如果蔡總統選不贏的話，民進黨沒有第二個人選得贏，簡言之，蔡選不贏，別人也選不贏。

再者，不論賴清德繼不繼續擔任行政院長，賴也不會有任何企圖會去跟蔡總統競爭，這些都是他的判斷，他不能代表蔡總統或賴院長發言。

被問到新系是否推黨主席人選？段認為，在這個階段，民進黨必須推出讓外界有新的感受，代表新的作為的人選，大家集思廣益，下禮拜開始登記，很快就會看到人選了。段受訪結束隨即騎車離去。

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