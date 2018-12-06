林姿妙就職要國中小學生參與挨批 縣府：沒有強迫

2018-12-06 10:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨準宜蘭縣長林姿妙將在25日於宜蘭體育館進行交接就職典禮，正式上任，但典禮還未開始，就傳出典禮要求各國中小推派學生代表參與，林姿妙因此遭批評是耍官威，更影響學生學習權益；宜蘭縣政府澄清，確實是在調查各校學生自治市長有無參與意願，但絕對沒有強迫學生參與。

近日外界傳言，林姿妙就職典禮，要求各校推派學生代表參與，遭到不少人批評，嚴重影響學生的受教權，甚至有人罵林姿妙是在耍官威。

「絕對沒有強迫！」籌備就職典禮的宜蘭縣政府民政處指出，縣長的交接是很重要的民主歷程，各校的學生自治市長，也是透過民主的選舉程序產生，才會希望能邀請各校學生自治市長，參與民主盛宴，這也是一個學習的機會，但過程中絕對沒有強迫參與。

民政處表示，讓學生自治市長參與就職，除要經過自治市長本人同意，也要經過學生家長的同意，只要有意願，就會由校長陪同自治市長一起參與，且全案還在規劃與調查意願中，還不一定能成案，至於如果有校長不參與就職，原則上就不會邀請學生自治市長參與。

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