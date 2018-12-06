時隔半年 東海岸今晨再度飛彈試射

中科院今天清晨在三仙台風景區內試射飛彈。（民眾提供）

2018-12-06 09:41

［記者王秀亭／台東報導］時隔半年，中科院再度於東海岸進行飛彈試射，只是地點一改往常，這次選在三仙台風景區發射，且周邊設有管制線，早起運動民眾一度誤以為發生搶案，直到聽到巨大聲響，才知是飛彈試射。

今天清晨5時許，事先得知飛彈試射，摸黑起床的的軍事迷欲進入三仙台風景區，卻被警方擋在門外，直到5時50分，一顆飛彈直衝天際，傳出驚人的巨大聲響，雖然無法近距離觀看，軍事迷仍直呼過癮。

有別於往常在成功地區的小漁港作為發射平台，今天選在樹林包圍的區域，地點隱密，且非45度角發射，而是垂直發射，軍事迷研判可能是更精密的天弓三型，或愛國者飛彈測試。

不少晨運民眾見到飛彈發射時的亮光，一度以為是漁船照明彈，只見亮光往天空推進的速度越來越快，又有巨大聲響，才知是軍方飛彈試射。

今年6月5日中科院才在成功地區的小漁港發射天弓二型飛彈，與屏東九鵬基地射出的愛國者三型飛彈進行攔截測試，時隔半年再度進行飛彈測試。

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