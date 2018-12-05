「這2人」若都離開 沈富雄：代表新系不願讓蔡英文連任

2018-12-05 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文第一時間辭黨主席，最近更有傳聞指出蔡英文「不連任」就能救民進黨。對此，民進黨前立委沈富雄分析，之後若賴清德和陳菊兩人都離開，那麼就代表新潮流系不希望讓蔡英文連任。

綜合媒體報導，沈富雄指出，目前民進黨內分成保皇黨「擁英派」及革命黨「倒英派」。他進一步指出，「倒英派」看似比較有政治理想性，但必須是「大派系成員」、要有人望有人脈、還要有好的論述口才能力，沈富雄說，目前還沒有看出有具備上述這些特質的人。

另外，民進黨黨主席將於明年1月6日選出，沈富雄指出，黨內情勢一直到黨主席出來以前都會有所變動。關於賴清德與陳菊的去留，他認為，陳菊當初就任秘書長時帶太多人在身邊，若她辭了一定會對內閣造成一些影響，但沈富雄認為，若是賴清德、陳菊真的都離開，那就意味著包含上述2人在內的新潮流系不願意讓蔡英文連任了。

沈富雄認為，民進黨黨主席人選除了文化部長鄭麗君，可能的人選還有林佳龍或鄭文燦，但還是要看黨內派系的意思。他指出，由於鄭麗君是蔡英文的人，若到時真的由鄭麗君接下黨主席，就表示黨團對於蔡英文勢力伸入黨機器沒有意見，那麼2020蔡英文就會出來參選連任。

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