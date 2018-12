外館臉書調整通稱「台灣」 外交部：不會改動官網

2018-12-05 22:23

〔記者呂伊萱/台北報導〕外交部近日通電外館,建議設有臉書專頁的館處,將名稱統一改為「台灣」,並搭配同樣的「台灣輪廓」圖樣,強化台灣的品牌形象。外交部發言人李憲章今天表示,此調整是針對外館臉書頁面,不會改動到外交部或外館的官網設計。

我國在全球設有上百個外館,包括大使館、代表處與辦事處等,名稱也各有不同,包括台北經濟文化辦事處或中華民國大使館等,共54個館處設有臉書專頁。

外交部近期推動公眾外交,鼓勵外館透過社群媒體與外界互動,為強化一致的品牌形象,於11月通電各館處,建議將名稱統一改為駐地語言的「台灣」加上駐地,並搭配同樣的「台灣輪廓」圖樣。

李憲章說明,因目前各外館臉書專頁名稱及外觀設計不一,為強化識別度及形象,建議酌做調整。該圖樣以筆刷描繪台灣的輪廓,且意象簡單、色彩明亮,能展現台灣文化活潑多元的風貌。

以駐歐盟兼駐比利時代表處為例,臉書原先稱為「Taipei Representative Office in the EU and Belgium」,現改為「Taiwan in the EU and Belgium」。近日陸續改名或更換圖示的外館,包括駐丹佛、芝加哥、亞特蘭大、波士頓、邁阿密、舊金山、帛琉、聖文森、法國、洛杉磯、西雅圖、溫哥華、那霸、荷蘭、日內瓦、秘魯、印尼、智利、聖保羅、愛爾蘭、捷克、拉脫維亞等館處。

不過同時,也有外館至今並未更名,包括具指標性的駐美國台北經濟文化代表處、駐英代表處、新加坡與多倫多等外館。

據了解,外交部通電中要求各外館原則上都要調整,但考量各國文化、特殊國情或駐館評估,也留有彈性,若無法按照外交部指示的原則處理,則需回報說明緣由並提報後續規劃作法。

外交部國傳司長陳銘政強調,此調整設計過程與政治無關,也並非強制外館更名或更換圖樣,都會尊重外館考量。

李憲章也說明,此調整是針對外館臉書頁面,不會改動到外交部或外館的官網設計。

