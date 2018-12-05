去留引熱議 賴揆強勢表態：沒人可代表我！

2018-12-05 22:09

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨在九合一選舉中大敗，行政院長賴清德的去留問題受到外界矚目。民進黨新潮流系立委段宜康日前表示，明年度中央政府總預算案立法院審完後，賴揆就會請辭，賴清德今天首度透過行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）說：「沒有人可以代表我！」，賴院長認為外界現在的揣測會讓人民有政局不穩定的感覺，「我個人的去留由總統和我自己決定！」。

Kolas今晚受訪表示，賴院長之所以會有「沒有人可以代表我」的說法，是因為這幾天外界對賴院長個人去留的揣測有感而發。賴院長認為，媒體和各界目前有很多報導、揣測，但就像他獲蔡總統留任那天所說，留下來就是為了穩定政局。

Kolas說，因此在這一個多星期以來，行政院的所有政務都持續推動，包括通過鼓勵台商回台投資的行動方案、「新經濟移民法草案」等，本週行政院院會也將通過雙語政策，並回應公投結果，廢止「電業法」第九十五條第一項等，而政院對政策、人事的檢討也未停止。

Kolas說，賴院長認為，目前過多的揣測，會讓人民有政局不穩定的感覺，引發民間的不安，賴院長個人去留就是總統和院長自己決定，感謝外界的關心。

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