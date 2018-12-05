馬英九「新三不」餘波盪漾 社民黨痛斥：買辦心態！

2018-12-05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在日前提出「不排斥統一、不支持獨立、不動用武力」的「新三不」主張，引起外界譁然，反彈聲浪也持續發酵；社會民主黨對此也憤怒疾呼「讓馬英九之流消失在歷史的灰燼裡吧！」

「社會民主黨」在臉書上發文指出，臺灣最嚴峻的困境，不在於必須面對來自中國的併吞意圖，「而是在這塊土地上有太多的政客，隨時準備好要將臺灣向中國雙手奉上。」

社民黨表示，馬英九背負著台灣前總統的身分，大談他的新三不主張「不排斥統一、不支持臺獨、不使用武力」，以及國民黨在未來執政將如何能夠擔當最佳協調者，讓臺灣人民以最好的方式享受到來自中國的利多；而針對在其任內發生的太陽花運動，馬英九則批評，那是在「害死臺灣」。

社民黨強調，「很遺憾，一個當了8年總統的人，對於臺灣前途的理解，居然是抱持這般買辦心態，彷彿只要能夠做筆好交易，沒有什麼是不能出賣的，包括主權」，並呼籲台灣人應團結，「像馬英九這樣的政客，我們就透過對民主政治的實踐，讓他們消失在歷史的灰燼裡吧！」

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