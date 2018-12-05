批中央把核一除役卡關推給新北 朱立倫：乾貯場應改為室內

2018-12-05 21:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕核一廠1號機運轉執照今天（5日）到期，台電質疑新北市政府遲未發放乾式貯存場水土保持完工證明，導致無法如期除役。新北市長朱立倫今晚在臉書發文說，要求核安，不是「反核」；支持以核養綠，也不代表支持核廢料永久存放，他並建議台電改為室內貯存場，提升安全性。

朱立倫質疑，中央試圖操作輿論，將核一乾貯場卡關的責任，推給新北市政府，但核一乾貯場現在面臨的障礙，是台電不按圖施工以及學者專家對室外乾貯場安全性的疑慮。

朱立倫談到，去年0602豪大雨造成核一廠邊坡土石崩塌，距離室外乾貯場的地點只有100公尺，而台灣環境潮溼，與美國氣候不同，室外乾貯可能有密封鋼桶遭銹蝕的問題。此外，核廢料「暫時」存放在乾貯場，不是放4個月、不是放40個月，而是一放就要40年！他說：「我們能不把關嗎？為什麼台電不能從善如流，改為室內乾貯場，增加一層屏蔽？」

朱立倫認為，核一乾貯是法律與專業議題，中央不該再政治操作，不論核一要除役或延役，核廢料要暫時存放，應該先規劃最終處置場所，才是對新北市民負責任的態度。

朱立倫強調，外界不該用「挺核」、「反核」的二分法，把每一個能源主張貼上標籤；核能議題也不該再以仇恨對決，而要理性面對。

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