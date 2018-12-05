馬英九批太陽花害台灣 黃國昌：馬跨民主紅線才害慘台灣

2018-12-05 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日表示，自己在任內推動《兩岸服貿協議》，不料卻遭太陽花學運阻擋，批評太陽花學運「自以為自己是愛台灣，事實上是害死台灣」。對此時代力量主席黃國昌反嗆，馬英九毀憲亂政的行為，才真的害慘台灣。同時也呼籲馬英九先面對自己的刑事案件，別再嚷嚷要和北京統一了。

馬英九今在前海基會副董事長高孔廉陪同下，至東吳大學嚴家淦法學講座演講兩岸關係相關議題。馬英九在座談會中再提「不排斥統一」，同時也批評太陽花學運阻擋《兩岸服貿協議》，「自以為自己是愛台灣，事實上是害死台灣」。馬英九認為，當初服貿的討論最後變成造謠和闢謠的大戰，許多參與太陽花學運民眾有點像被騙了。

據《蘋果》報導，當時在太陽花學運率眾攻占立法院，並扮演關鍵角色的黃國昌批評馬英九，為了在任內推動服貿協議，不惜用黑箱作業跨越憲政民主紅線，馬英九的毀憲亂政作為才真正的害慘了台灣。黃國昌也反嗆，請馬英九好好處理自己遭起訴的刑事犯罪行為，別再繼續喊著要統一了。

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